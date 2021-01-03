Боля: Санду переняла методы Плахотнюка

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Депутат ПСРМ подробно объяснил, почему инициатива о самороспуске парламента – манипуляция и “фантазия” нового президента и поддерживающих её сил.

Нынешнего президента Майю Санду и бывшего “координатора альянса” Владимира Плахотнюка связывает очень многое. В первую очередь речь о методах работы, манипулировании общественным мнением и о подчинении государственных учреждений ради выгодной политической позиции. Именно её Майя Санду и пыталась получить, когда взяла на себя ответственность за закон об избрании генерального прокурора, который впоследствии был признан неконституционным. Теперь же предпринимается попытка придумать новую, не существовавшую до сих пор конституционную норму – о самороспуске парламента. Об этом на своей странице в соцсети пишет депутат ПСРМ Василий Боля.

– Так поступал только Владимир Плахотнюк. Так теперь пытается поступать и Майя Санду, – отмечает социалист.

Боля констатирует, что те, кто говорят, что процедура самороспуска не запрещена Конституцией, просто манипулируют общественным мнением.

– Почему это манипуляция? Всё просто. Потому что процедура самороспуска не предусмотрена Конституцией. В этих условиях кто-то должен придумать и описать этот процесс, – подчеркнул он.

В связи с этим Боля задаёт несколько вопросов читателям:

1. Сколько депутатов должны зарегистрировать проект решения о самороспуске? С инициативой об изменении Конституции должны выступить 1/3 депутатов. Если хотят, чтобы за решение о самороспуске проголосовали 67 депутатов, от скольких избранников должно исходить это предложение?

2. В случае самороспуска должны быть или нет установлены обстоятельства роспуска парламента? Кто в этом случае обратится в Конституционный суд? И каковы эти обстоятельства, которые обусловят роспуск парламента?

3. Если процедура самороспуска парламента провалится, сможет или нет президент распустить парламент в соответствии с положениями статьи 85 Конституции?

– Вопросов очень много. В конце напомню читателям и Президенту РМ Майе Санду, что есть решение КС от декабря 2015 года, которое положило конец в вопросе, связанном с самороспуском парламента. Надеюсь, что мы не станем свидетелями новой серии фантазий или попыток заниматься юридической инженерией, – подытожил он.

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