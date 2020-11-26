Боля разоблачил депутатов ПДС: В ваших декларациях дома площадью 120 кв м стоят 0 леев! (ВИДЕО)

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Критика депутатов бывшего блока “АКУМ” в адрес обсуждаемой сегодня в парламенте Стратегии реформирования юстиции привела в недоумение главу юридической парламентской комиссии, депутата ПСРМ Василия Болю. Социалист отметил, что еще вчера “акумовцы” поддерживали этот проект и говорили, что он “очень хороший”, а уже сегодня – кардинально изменили свою позицию и выступили против.

– Может, вам кто-то позвонил и сказал, что с политической точки зрения это не нужно поддерживать? – предположил Боля.

Депутат ПСРМ также отметил, что вместо конкретных вопросов по тексту стратегии министру юстиции Фадею Нагачевскому депутаты ПДС “ударились” в беседы на отвлеченные темы.

– Вы хотите поговорить о домах, о Porsche за 12 тысяч леев? Я тоже хотел бы об этом поговорить. Но мы должны не только об этом говорить, но и требовать отчета по этому поводу от уполномоченных структур. Вы говорите о судьях, но посмотрите на собственные декларации о доходах! Когда вы указываете дом площадью 120 квадратных метров стоимостью 0 леев! Когда некоторые из вас, будучи депутатами, предоставляют услуги, хотя не имеют права это делать, и получают за это деньги, и когда мы обращаемся по этому поводу в НОН, нам говорят, что всё хорошо, что отклонений от закона нет! Об этом вы не хотите поговорить? – подчеркнул Боля.

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