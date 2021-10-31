Боля – прокуратуре: 1,7 млрд леев, которые передали “Энергокому”, вернутся в бюджет?

Боля – прокуратуре: 1,7 млрд леев, которые передали “Энергокому”, вернутся в бюджет?
У депутата Блока коммунистов и социалистов Василия Боли есть масса вопросов по поводу решения правительства и парламента страны выделить 1,7 млрд леев на увеличение уставного капитала “Энергоком” для закупки газа из альтернативных источников. Об этом он написал на своей странице в соцсети. 

– Что случится с 1,7 млрд леев , которые изъяли из бюджета и передали АО “Энергоком”? Как эти деньги опять вернутся в государственный бюджет?”.  Думаю , что бесполезно об этом спрашивать нынешнее правительство. Тут нужно задать соответствующие вопросы прокуратуре в рамках уголовного дела по газу, – отметил он. 
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