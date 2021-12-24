Боля предупредил ПДС: Венецианская комиссия в очередной раз даст вам леща (ВИДЕО)

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«Вам мало было той «пощёчины», которую вам дала Венецианская комиссия? Вы дальше лезете на рожон?». С таким обращением к ПДС выступил депутат Блока коммунистов и социалистов Василий Боля. Он осудил очередной проект правящего большинства, посредством которого оно хочет назначить на должности в специализированные прокуратуры своих ставленников.

Боля отметил, что то, как ПДС предлагает сделать это, – неконституционно, отметив, что власть фактически повторяет то, что было во времена режима Плахотнюка.

– Наша песня хороша, начинай сначала. Сегодня давайте уже начальников специализированных прокуратур будем избирать по принципу, про который который когда-то, в далёком 2020 году, КС сказал, что это неконституционно. Сегодня вы предлагаете то же самое с маленьким видоизменением. Вы что, думаете, что Венецианская комиссия, уйдя на каникулы, в марте не даст вам очередную пощёчину по тому, что вы предлагаете? Даст. И мы потребуем, чтобы Венецианская комиссия высказалась по этому поводу, – сказал он.

Боля также предупредил ПДС о том, что всё, что они делают сегодня, аукнется им через какое-то время.

– Если вы хотите в дальнейшем просто ломать всю систему юстиции под ваш этот жёлтый лад, мы это всё исправим. Но та сломанная система ударит по вам же. Есть определенные принципы. Этими принципами руководствуются все международные структуры, а вы просто на них наплевали. Но Венецианская комиссия не наплюёт и вам в очередной раз даст леща, – подчеркнул социалист.

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