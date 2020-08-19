Боля поймал на лжи “предводительницу честных депутатов” Санду (ФОТО)

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В декларации “предводительницы честных депутатов”, которые на самом деле оказались “чисто-грязными”, то есть, скрывающими свои доходы и имущество, также обнаружены несоответствия. Заявления Майи Санду о том, что она живет на 5000-6000 леев в месяц и платит всего 600 леев за коммунальные услуги, спровоцировали волну критики в соцсетях. Граждане не поверили в это. Как обстоит финансовое положение лидера ПДС на самом деле, выяснил депутат ПСРМ Василий Боля.

Социалист сравнил официально задекларированные Санду доходы и ее заявления, и обнаружил, что истина в 6-7 раз превышает красивые слова. В частности, в 2012 году Санду задекларировала банковский вклад за рубежом в размере 159 515,00 долларов. Годом позже сумма составляла уже 133 041,09 долларов. В 2014 году – 95 520,00 долларов, а в 2015-м – 81 566 долларов. В 2018 году на счету осталось всего 38 223,30 долларов, а к концу 2019 года – 30 233,00 долларов, пишет Боля.

– Таким образом, в период, когда Майя Санду начала исполнять государственные должности – депутата и премьер-министра – ее банковский вклад стал за 8 месяцев на 8000 долларов меньше, то есть, он сокращался на 1000 долларов ежемесячно. В это же время Санду получила зарплаты в размере 161 121 леев: 50 335,52 леев в должности депутата и 111 786,25 леев в должности премьер-министра. Несложно подсчитать, что ежемесячные траты лидера ПДС составляют 36 813,50 леев. Таким образом, налицо несоответствия между реально потраченными суммами и официально объявленными, что означает, что Майя Санду, как говорят в народе, или обманывает, или говорит неправду, – констатировал депутат ПСРМ.

Василий Боля обратился по этому поводу в Национальный орган по неподкупности.

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