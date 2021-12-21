Боля: ПДС захватила Генпрокуратуру, чтобы использовать её как политическую дубинку

0

Генеральная прокуратура была захвачена путём отстранения Александра Стояногло и его заместителей, чтобы власти могли использовать её как политическую дубинку против неугодных. Об этом заявил депутат фракции Блока коммунистов и социалистов, вице-председатель Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василий Боля в ходе публичных дебатов в IPN на тему „Заключение Венецианской комиссии: Сигнал тревоги о состоянии правового государства или приглашение к совершенствованию демократических процессов?”.

По словам депутата БКС, сегодня система действует по заказу власти.

– Это доказывают и нападки на председателя ВСП г-жу Мотузок, против которой вдруг был возбуждён административный процесс, по которому как минимум на полгода она будет отстранена от должности. Это заказные действия и действия по запугиванию, причём более жёсткие, чем во времена Плахотнюка, – отметил Василий Боля.

Социалист подчеркнул, что причиной для отстранения Александра Стояногло от должности стал его отказ от возбуждения уголовных дел против Игоря Додона, Владимира Воронина, Зинаиды Гречаный и других.

– Александр Стояногло не пожелал этого делать, поэтому нынешней власти понадобился карманный прокурор для выполнения всех этих заказов, – сказал Боля.

Депутат считает, что Венецианская комиссия своим заключением по Закону “О прокуратуре” выступила “с призывом вернуться к прежней ситуации, когда существовал определённый баланс не только между силами, но и в системе”. Он также раскритиковал отсутствие у нынешней власти видения и стратегии в отношении реформы правосудия.

– В процессе строительства, когда мы хотим построить дом, например, у нас должен быть план, который составляет архитектор, и на его основе мы возводим стены будущего дома. В случае реформы правосудия в Республике Молдова власть не располагает таким планом. Власть не разработала стратегию в этом отношении, а президент Майя Санду вернула в парламент разработанную в прошлом году бывшей властью стратегию, которую нынешние правители не хотят принять к сведению и внедрять, – добавил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.