Боля – ПДС: Хватит винить в своих провалах других и вести себя как быдло! (ВИДЕО)

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Оппозиция обвиняет парламентское большинство в нарушении Регламента парламента, а также в личных оскорблениях в адрес депутатов БКС. Причиной такого поведения послужила критика в адрес министра сельского хозяйства и пищевой промышленности, которая не пришлась по нраву представителям ПДС, пояснил депутат ПСРМ Василий Боля.

Социалист отметил, что власти ищут виноватых в своих собственных ошибках и провалах, а критику называют ложью, хотя лгут всё время и всем они сами.

– Они ввергли Молдову в нищету, а сегодня ведут себя как быдло по отношению к своим коллегам. Они оставили людей один на один с проблемами. Но люди всё видят и дадут справедливую оценку всему, что они творят. Мы примем и другие меры, чтобы не позволять быдлу, некультурным людям вести себя так в парламенте, – подытожил Боля.

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