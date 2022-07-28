Боля – ПДС: Если вы собираетесь уходить, так и скажите об этом людям! (ВИДЕО)

0

Депутат ПСРМ задался вопросом: почему правящая партия предлагает поправки в Избирательный кодекс в самом конце парламентской сессии? “Нас ждут досрочные выборы?”, – спросил он у депутатов ПДС.

– Вы всё время говорите, что будет сложная осень, сложная зима и т.д. Если вы собираетесь уходить, тогда сообщите об этом людям, – сказал он.

Василий Боля перечислил целый ряд пробелов в принятом сегодня в первом чтении проекте, и отметил, что это решение может в конечном итоге привести к захвату ЦИК, как уже было во времена режима Плахотнюка.

– В 2019 году парламент проголосовал против захвата государственных органов. Тогда депутаты говорили о том, что ЦИК – это орган, который тоже был захвачен. Голосуя за этот проект, вы снова превращаете ЦИК в захваченный орган, – констатировал Боля.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.