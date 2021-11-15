Боля о правительстве ПДС: Уволили профессионалов, чтобы трудоустроить родню и однопартийцев (ВИДЕО)

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Политическое подчинение государственных учреждений – этим, по мнению социалистов, все 100 первых дней занималось правительство Натальи Гаврилицы. Как отметил социалист Василий Боля, все мы стали свидетелями «чистки» кадров. Людей увольняли под предлогом того, что они плохие, однако на самом деле власть избавилась от профессионалов, чтобы трудоустроить на их места своих родственников или членов партии.

Боля обратил внимание на вопиющие решения, связанные с так называемой реформой юстиции, и напомнил о незаконном аресте Александра Стояногло.

– Граждане видят безобразие, которое происходит, с какой скоростью оно происходит, и граждане обеспокоены. Что произойдет с юстицией, как будут поступать с простыми людьми, если это правительство, которое обещало справедливую юстицию, борьбу с коррупцией, по факту не занимается этим, а просто координирует юстицию и интересы одной партии…То, что происходит, совершенно не соответствует программе, с которой ПДС шла на выборы. По факту они просто обманули граждан, – констатировал социалист.

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