Боля о правительстве Гаврилицэ: Двоечники! (ВИДЕО)

Боля о правительстве Гаврилицэ: Двоечники! (ВИДЕО)

Правительством “двоечников” назвал депутат ПСРМ Василий Боля кабинет министров Натальи Гаврилицэ. Он также высмеял название программы –  “Хорошая Молдова” – отметив, что её авторы, по всей видимости, совсем не знают, что такое “хорошо”. 

–  Молдова хорошая тогда, когда граждан страны уважают и не притесняют, независимо от национальности и языка общения. Молдова хорошая тогда, когда мы заботимся о детях и не закрываем школы, заботимся о гражданах, которые нуждаются в медицинской помощи, а не предлагаем программы по закрытию больниц. Молдова хорошая тогда, когда мы заботимся о наших пенсионерах на деле, а не на словах, – отметил Боля. 

Он также подчеркнул, что все обещания данного правительства – ложь, лицемерие и популизм.

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