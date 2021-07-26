Боля о ПДС: Ждут пришествия нового посла США. Сами думать не умеют

Боля о ПДС: Ждут пришествия нового посла США. Сами думать не умеют

Депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля озвучил свою версию произошедшего сегодня в парламенте.  

– Пришли. Посидели и ушли. Видимо, ждут пришествия нового американского посла. Нужно же с кем-то консультироваться. Сами думать не умеют, – написал Боля на своей странице в соцсети. 

Напомним, что сегодня, сразу после выступления Майи Санду у трибуны, депутаты ПДС потребовали взять паузу в работе парламента до четверга и покинули заседание. Примечательно, что в четверг, 29 июля, КС вынесет вердикт о законности передачи участка бывшего Республиканского стадиона посольству США для строительства нового офиса дипломатической миссии.

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