Боля о ПДС: Ждут пришествия нового посла США. Сами думать не умеют

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Депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля озвучил свою версию произошедшего сегодня в парламенте.

– Пришли. Посидели и ушли. Видимо, ждут пришествия нового американского посла. Нужно же с кем-то консультироваться. Сами думать не умеют, – написал Боля на своей странице в соцсети.

Напомним, что сегодня, сразу после выступления Майи Санду у трибуны, депутаты ПДС потребовали взять паузу в работе парламента до четверга и покинули заседание. Примечательно, что в четверг, 29 июля, КС вынесет вердикт о законности передачи участка бывшего Республиканского стадиона посольству США для строительства нового офиса дипломатической миссии.

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