Боля о ПДС: Мастера пилить бюджеты. В рекордные сроки люди вышвырнут вас из власти (ВИДЕО)

Боля о ПДС: Мастера пилить бюджеты. В рекордные сроки люди вышвырнут вас из власти (ВИДЕО)

Партии “Действие и солидарность” плевать на граждан. Вместо того чтобы думать о населении, о врачах, борющихся с коронавирусом на первой линии, и о том, как поднять им зарплату, ПДС обеспокоена тем, как устроить на высокие государственные посты своих родственников и как обеспечить им хороший заработок. Об этом с парламентской трибуны заявил депутат БКС Василий Боля. 

– Вы – мастера пилить бюджеты, то, что вам не принадлежит. Граждане чувствуют это, и в рекордные сроки вы вылетите обратно, на улицу, и будете просить с протянутой рукой их голоса, обещая им “хорошие времена”. Люди эти времена уже чувствуют. Вы даже оценку “2” не заслуживаете, – сказал Боля. 

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