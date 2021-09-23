Боля о ПДС: Мастера пилить бюджеты. В рекордные сроки люди вышвырнут вас из власти (ВИДЕО)

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Партии “Действие и солидарность” плевать на граждан. Вместо того чтобы думать о населении, о врачах, борющихся с коронавирусом на первой линии, и о том, как поднять им зарплату, ПДС обеспокоена тем, как устроить на высокие государственные посты своих родственников и как обеспечить им хороший заработок. Об этом с парламентской трибуны заявил депутат БКС Василий Боля.

– Вы – мастера пилить бюджеты, то, что вам не принадлежит. Граждане чувствуют это, и в рекордные сроки вы вылетите обратно, на улицу, и будете просить с протянутой рукой их голоса, обещая им “хорошие времена”. Люди эти времена уже чувствуют. Вы даже оценку “2” не заслуживаете, – сказал Боля.

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