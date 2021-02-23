Боля: Навязав своего кандидата в премьеры, Санду нарушила Конституцию и прежние решения КС

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Майя Санду проигнорировала Конституцию и решения Конституционного суда, повторно выдвинув Наталью Гаврилица на должность премьер-министра, заявил депутат ПСРМ Василий Боля во время слушаний в КС.

Сославшись на национальное законодательство, Боля отметил, что Майя Санду нарушила принцип политической нейтральности, навязав собственную кандидатуру на должность премьера, несмотря на сформированное 54 депутатами парламентское большинство, которое предложило своего претендента. Депутат обратил внимание на то, что таким образом глава государства создаёт предпосылки для появления институциональных конфликтов.

В то же время Боля отметил, что ошибочная интерпретация Конституции может привести к тому, что граждане придут к мнению о том, что они не являются сувереном, а их голос не имеет значения из-за того, что им может пренебречь президент страны. Он также подчеркнул, что президент страны является гарантом суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности, но это не позволяет ему предпринимать действия без учета воли парламента, а затягивание политического кризиса приведёт к негативным последствиям.

– В этой ситуации необходимо правительство, которое будет решать срочные проблемы – в здравоохранении, экономике. Иначе мы рискуем не дотянуть до досрочных парламентских выборов, – пояснил свою позицию депутат ПСРМ.

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