Боля на сессии ПА ОБСЕ: Мы не собираемся ни с кем воевать и не хотим, чтобы Молдову использовали в качестве полигона

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Депутат ПСРМ Василий Боля представил ситуацию в Республике Молдова в ходе свободных дискуссий на пленарном заседании 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Василий Боля сообщил, что год назад в РМ прошли досрочные парламентские выборы. Победившая по их итогам ПДС провозгласила курс на глубокие реформы, ключевой из которых должна была стать реформа юстиции.

– К сожалению, курс на реформу юстиции привёл к тому, что в нашей стране после 2019 года опять появились политические заключённые. Это дела по отстранению генерального прокурора Александра Стояногло, против пятого Президента Республики Молдова Игоря Додона, его жены и других членов семьи, – отметил молдавский депутат, уточнив, что дело Стояногло сейчас в приоритетном порядке рассматривается в Европейском суде по правам человека.

Василий Боля обратил внимание на кризисную социально-экономическую ситуацию в нашей стране. Он сказал, что беспрецедентный рост цен на продовольствие, коммунальные услуги, промышленные товары приводит к обнищанию населения и социальному недовольству.

Депутат подчеркнул также, что «систематические нарушения прав человека, национальных меньшинств, попытку ликвидации Тараклийского болгарского университета и других учебных заведений должны стать объектом пристального внимания со стороны Верховного комиссара ОБСЕ по правам человека, а также Верховного комиссара ОБСЕ по правам национальных меньшинств».

Говоря о ситуации в соседней Украине, социалист подчеркнул, что «с первых дней конфликта Молдова предприняла все усилия для предоставления помощи и убежища беженцам. До сих пор Молдова приняла более 400 тысяч беженцев, а более 80 тысяч беженцев находятся сейчас на территории нашей страны».

Василий Боля также обратил внимание на то, что в вопросах безопасности наши власти пытаются вооружаться вместо того, чтобы на дипломатическом уровне укреплять нейтральный статус Республики Молдова.

– С момента провозглашения на конституционном уровне принципа нейтралитета Республика Молдова до сегодняшнего дня, к сожалению, не предприняла достаточных усилий по признанию нейтрального статуса международными организациями, коими являются ООН, ОБСЕ и другие, а также в двустороннем порядке со странами-соседями и партнерами нашей страны. Республика Молдова является миролюбивой страной. Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы также не хотим, чтобы наша страна использовалась в качестве полигона, где великие державы меряются силами, – подытожил он.

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