Боля: Каждый, кто участвовал или имел отношение к “краже века”, должен за это ответить! (ВИДЕО)

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Не только главные фигуранты и бенефициары кражи миллиарда, но и те, без которых это громкое преступление не было бы возможным, должны ответить по всей строгости закона за содеянное. Об этом с парламентской трибуны говорил депутат ПСРМ Василий Боля.

Боля отметил, что должна быть оценена деятельность всех премьер-министров, министров, которые поднимали руки за сдачу в концессию аэропорта, приватизацию “Banca de economii”, дали согласие на выделение средств из бюджета для покрытия образовавшейся в результате хищения в банках “дыры” и так далее.

– Хочу, чтобы в этой стране была справедливость, и каждый человек, который участвовал или имел отношение к делу о краже миллиарда, к концессии аэропорта, был оценён с юридической точки зрения. Мы хотим, чтобы каждый из участников этого преступления, каждый, кто знал о том, что происходит, и молчал или позволял и даже способствовал этому, понёс ответственность, – сказал Боля.

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