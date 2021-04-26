Боля – депутатам ПДС: Не согласны с отставкой Маноле? Обращайтесь в административный суд! (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ напомнил о «недопустимости оспаривания» некоторых решений парламента в Конституционном суде.

Депутат от фракции ПСРМ Василий Боля провел сегодня пресс-конференцию, на которой обосновал позицию Партии социалистов по некоторым юридическим вопросам, связанным с отзывом парламентом своего решения о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, а также о назначении нового судьи.

В частности, в связи с решением Конституционного суда в лице и.о председателя КС Любы Шова приостановить постановления парламента по кадровым вопросам Василий Боля предложил оппонентам из ПДС и самой Любе Шова обратиться к практике Конституционного суда. Депутат напомнил, что до 2019 года законодательство предусматривало, что решения парламента по назначению или отставке высокопоставленных должностных лиц не могли рассматриваться административными судами. Такие вопросы входили в компетенцию исключительно Конституционного суда. Однако 1 апреля 2019 года вступил в силу новый Административный кодекс, который предусматривает, что подобные решения парламента могут рассматриваться судами общей юрисдикции, а Конституционный суд перестал принимать на рассмотрение такие дела.

– Мы понимаем эмоции некоторых политиков, которые не читают законодательство и не осведомлены о практике КС, но я призываю вас успокоиться – я имею в виду депутатов, которые поднимают шум. Приглашаю вас изучить новые реалии, – сказал Василий Боля.

Недовольным отставкой Домники Маноле депутатам социалист посоветовал обжаловать это решение в административном суде.

– Те, кто считают, что решение парламента было вынесено с нарушением действующего законодательства, должны обратиться в административный суд. Тем, кто не знает адрес суда, рассматривающего дела в административном порядке, сообщаю: Кишинёв, ул. Киевская, 3, – сообщил Василий Боля.

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