Боля: Делегаты ПА ОБСЕ признают, что санкционная политика сильно бьёт по странам с малой экономикой

0

Депутат-социалист Василий Боля принял 3 июля участие в работе объединённого комитета по экономике, науке, технологиям и экологии на 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Депутат сообщил на своей странице в социальной сети, что на заседании были обсуждены экономические проблемы, возникшие в результате разрыва логистических цепочек, связанные с поставками энергоресурсов. Большинство делегатов из стран-членов ПА ОБСЕ обеспокоены этой сложной ситуацией. Выступавшие высказали мнение, что санкционная политика сильно бьёт по странам, не участвующим в конфликте, по странам с малой экономикой.

В отношении энергетических проблем большинство делегатов признают, что в краткосрочной перспективе альтернативы углеводородам нет. Но в долгосрочной перспективе государствам-членам необходимо предпринять шаги по развитию производства возобновляемой энергии, чтобы к 2050 году не менее 50% потребляемой энергии производилось из возобновляемых источников, отметил Боля.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.