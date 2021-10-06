Боли в пояснице у женщин: причины и лечение

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В зависимости от причин возникновения боль в пояснице подразделяется на три вида: неспецифическая, радикулярная и связанная с серьёзной патологией.

Патология

Самые редкие и опасные для здоровья и жизни боли связаны с серьёзной патологией.

«Любая острая боль внизу живота, в районе копчика и малого таза должна насторожить», – считает невролог Ольга Курушина.

О серьёзных заболеваниях может говорить:

быстрая беспричинная потеря массы тела и предрасположенность к онкопатологии;

слабость в ногах и нарушение чувствительности и функций органов малого таза;

повышенная температура тела;

травма или установленный диагноз остеопороза в прошлом и возраст старше 55 лет;

длительное сохранение болезненных ощущений и их интенсивности, несмотря на лечение;

общая слабость или нарушение походки, усиление боли ночью и её постоянство даже при изменении положения тела.

«При появлении таких симптомов следует сразу обратиться к врачу и пройти углублённое обследование», – отмечает Курушина.

Радикулярная

Во второй половине жизни у женщин часто появляются радикулярные боли. Они могут возникать и у девушек. Поводом может стать тяжёлый физический труд, частые сгибания и наклоны туловища, подъём тяжестей, особенно в сочетании с переохлаждением, сидячий образ жизни, а также вибрационные воздействия. В группе риска находятся люди, которые вынуждены длительно находиться в статическом напряжении, сидячем положении, – профессиональные водители, офисные работники, учителя. Часто радикулярные боли начинаются во время беременности, когда изменяется биомеханика позвоночника. Центр тяжести перемещается к животу, и женщине становится сложно расслабить мышцы позвоночника. Их напряжение приводит к защемлению нервных корешков.

«Компрессионная радикулопатия вызвана сдавлением корешка спинно-мозгового нерва. Боль сопровождается нарушением одной или нескольких функций этого нерва: двигательной, чувствительной или трофической. То есть возникает нарушение движений, слабость в мышце, иннервируемой этим корешком, появляется зона онемения или «мурашек», нарушается рост волос или ухудшается состояние кожи в области иннервации. Радикулярный вид боли домашним способом не лечится. Сдавливание корешков нервов требует подключения противоэпилептических препаратов, которые выписываются по рецепту», – говорит Ольга Курушина.

Неспецифическая

Практически у 85% женщин встречаются неспецифические, или скелетно-мышечные, боли в пояснице. Причинами их возникновения являются нарушения в работе мышечно-связочного комплекса, межпозвонкового диска, межпозвонковых суставов, нервного корешка и твёрдой мозговой оболочки. Часто провокаторами становится малоподвижный образ жизни, продолжительные статические нагрузки, например длительная езда в автомобиле или сидение за компьютером, ношение тяжестей, нервное перенапряжение и стрессы.

«Неспецифическая боль локализуется в пояснице, может быть достаточно сильной, даже мешать двигаться, сопровождаться тяжестью внизу спины, усиливаться при движении и проходить при расслаблении. Например, человек лёг спать, нашёл удобную позу, боль прошла. Утром встал, начал двигаться, мышцы напряглись, боль вернулась. Если пропальпировать мышцу – боль усилится», – сказала Ольга Курушина.

Для лечения неспецифической боли в пояснице используют нестероидные противовоспалительные средства. Они могут быть в форме таблеток, инъекций, мазей, гелей и спреев. Их назначает врач при отсутствии противопоказаний. Также он может порекомендовать и другие способы лечения: физиотерапию, акупунктуру, массаж, лечебную физкультуру.

Во время острой боли нельзя делать зарядку и применять греющие и раздражающие методы лечения, например массировать, лежать на иголках, мазать средством с ядом змеи.

«Эти способы приносят облегчение на несколько часов, но после пациент уже не может разогнуться: усиливается локальное кровоснабжение, нарастает отёк, боль увеличивается многократно», – пояснила Ольга Курушина.

Если боли возникают время от времени как результат малоподвижного образа жизни, то стоит заняться лечебной физкультурой, йогой, медитацией, плаванием. Упражнения на напряжение и расслабление мышц укрепят поясницу и улучшат физическое состояние.

Наталия Герасимова

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Упражнения, которые помогут снять боль в пояснице.

Важно: во всех упражнениях старайтесь двигаться медленно и плавно, удлиняйте дыхание.

Освобождаем таз и поясницу.

Лягте на спину и согните колени. С выдохом потянитесь правым коленом вперёд и наклоните таз влево, со вдохом вернитесь в исходное положение. Повторите в другую сторону. Сделайте упражнение 5-6 раз.

Снимаем напряжение с поясничной фасции.

Встаньте в позу стола (колени под бёдрами, а ладони под плечами). Раздвиньте колени и поставьте их шире таза. Перенесите вес тела на правую сторону (на правую ладонь и правое колено). Левую руку поставьте за правую.

С выдохом потянитесь круглой спиной вверх. Со вдохом постепенно вернитесь в исходное положение и выпрямите спину. Повторите 5-6 раз. Затем повторите всё на другую сторону.

Улучшаем питание межпозвонковых дисков и работаем над осанкой.

Положите подушку под грудь и лягте на живот. Ладони лежат на полу на уровне грудной клетки. Со вдохом выпрямите спину (не старайтесь сделать прогиб, старайтесь выровнять спину и потянуться вперёд и немного вверх макушкой). Задержитесь в этом положении на 3-4 дыхательных цикла. С выдохом опуститесь вниз. Повторите 5-6 раз.

Удлиняем мышцы спины и освобождаем нервные волокна.

Лягте на спину, согните колени. Потяните правую ногу на себя и захватите её двумя руками немного ниже колена. С выдохом расслаблено начните тянуть ногу на себя руками, а со вдохом вытяните ногу вперёд (руки оказывают небольшое сопротивление). Повторите 4-5 раз.

Затем упритесь ладонями в правое колено и потяните его на себя, а руками при этом оказывайте небольшое сопротивление (с помощью этого приёма мы фиксируем новую длину мышц). Повторите на другую сторону.

Снимаем мышечные зажимы с глубоких мышц. Растягиваем подвздошно-поясничную мышцу на подушке.

Лягте на спину, таз на подушке. Потяните правое колено к себе, левую ногу постарайтесь выпрямить. Задержитесь в этом положении на 3-4 дыхательных цикла и повторите в другую сторону.