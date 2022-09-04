Боли в пояснице стали новым симптомом COVID-19

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Об этом подробнее рассказала врач общей практики, российский терапевт Лариса Алексеева.

– Новые симптомы коронавируса — интоксикация, головная боль и потом в 50% случаев возникает боль в пояснице, как радикулит. Сначала 3-4 дня болит голова, потом всё немножко утихает и перемещается в поясницу. А далее возникает катаральный симптом (насморк, продуктивный кашель). То есть не нужно обольщаться, что первые четыре дня голова поболела, прошла и всё. Она-то прошла, вроде полегче себя чувствуешь, но потом начинаются боли в пояснице, кашель сухой с першением в горле, такой как покашливание, и насморк. Но лечение всё то же, как при COVID-19, — объяснила Алексеева.

По мнению терапевта, боль в пояснице при коронавирусе связана с поражением пояснично-крестцового отдела.

– Мне кажется, что это не невралгические боли, а мышечные, так реагируют мышцы спины. Я думаю, это всё связано больше с интоксикацией и с мышечными болями вирусного характера, — отметила эксперт, пишет ura.news.

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