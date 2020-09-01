Болгария ввела новые ограничения на въезд: что нужно знать гражданам Молдовы

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Болгария ввела новые ограничения на въезд на территорию страны, которые будут действовать с 1 по 30 сентября. Так, согласно постановлению Министерства здравоохранения, граждане Молдовы по-прежнему могут въезжать в это государство на основании отрицательного теста на коронавирус на английском языке, сделанного не ранее чем за 72 часа.

По данным посольства РМ в Болгарии, документ, в котором указан результат теста, обязательно должен содержать данные из проездных документов, а также контактные данные лаборатории, где он был сделан, и описание метода анализа латиницей (PCR).

Кроме того, гражданам Молдовы разрешается транзит через Болгарию при условии, что будут предъявлены документы, подтверждающие это. В этом случае путешественникам не нужно предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

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