Болгария открыла свои границы для туристов из Молдовы: что нужно знать путешественникам

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Граждане Молдовы, которые хотели бы провести отпуск в Болгарии, теперь могут сделать это, однако при соблюдении важного условия: нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Об этом говорится на официальной странице посольства Молдовы в Болгарии.

– В соответствии с приказом Министерства здравоохранения, с 28 июля разрешается въезд граждан Молдовы в Болгарию при предоставлении отрицательного теста на COVID-19 на английском языке, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, – отмечается в сообщении.

Ранее свои границы для граждан Молдовы открыла и Турция.

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