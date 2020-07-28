Болгария открыла свои границы для туристов из Молдовы: что нужно знать путешественникам

Болгария открыла свои границы для туристов из Молдовы: что нужно знать путешественникам

Граждане Молдовы, которые хотели бы провести отпуск в Болгарии, теперь могут сделать это, однако при соблюдении важного условия: нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус. 

Об этом говорится на официальной странице посольства Молдовы в Болгарии.

– В соответствии с приказом Министерства здравоохранения, с 28 июля разрешается въезд граждан Молдовы в Болгарию при предоставлении отрицательного теста на COVID-19 на английском языке, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, – отмечается в сообщении. 

Ранее свои границы для граждан Молдовы открыла и Турция.

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