Болгария остается закрытой для граждан Молдовы до 15 июля

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Согласно приказу Министерства здравоохранения этой страны, въезд в Болгарию и транзит по её территории гражданам третьих государств, в том числе Молдовы, запрещён до 15 июля.

В качестве исключения болгарские власти рассматривают заявки на въезд и/или транзит через Болгарию для лиц, находящихся в сложной гуманитарной ситуации. Соответствующую информацию необходимо предоставить посольству, отправив сообщение на электронную почту: sofia@mfa.gov.md. Данные будут переданы на рассмотрение властям Болгарии.

В чрезвычайных ситуациях (ДТП с жертвами, смерть, стихийные бедствия) граждане РМ могут звонить по номеру +359 877819314 или писать на электронный адрес sofia@mfa.gov.md.

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