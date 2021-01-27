Болгария обновила правила въезда в страну: что нужно знать гражданам Молдовы

Болгария обновила правила въезда в страну: что нужно знать гражданам Молдовы

Согласно последнему приказу Министерства здравоохранения Болгарии, гражданам Молдовы разрешён въезд в страну при наличии медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. 

Документ должен содержать имя гражданина, идентичное указанному в проездном документе, контактные данные лаборатории, где проводился анализ, и описание метода анализа (ПЦР).

Кроме того, гражданам Молдовы разрешено пересекать Болгарию транзитом. Для этого результаты теста на коронавирус предъявлять не нужно.

Правила вступают в силу 29 января и будут действовать до 30 апреля.

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