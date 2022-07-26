Болезнь с тысячью лиц

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От чего возникает рассеянный склероз?

Елена Нечаенко

Обычно в этой рубрике мы рассказываем истории счастливого выздоровления. Увы, не все болезни можно вылечить. Но достойно вынести удар судьбы, не сломаться, а продолжать жить полноценно, как это делает наша героиня, человеку под силу.

«Хорошо, что вы решили рассказать об этом заболевании, – говорит Ольга Кузнецова. – Пусть люди знают, что есть не только рак и ковид. А то я недавно была на встрече однокурсников. Они, увидев меня в коляске, спрашивают: «Ногу сломала?» Я отвечаю: «Нет, у меня рассеянный склероз». А они смеются: «Ты всё забываешь?»

На фоне стресса

Впервые болезнь дала о себе знать летом 2010 года. Ольга поссорилась с мужем и вдруг осознала, что её левая нога не хочет идти. Вскоре всё прошло, но спустя 4 недели, тоже на фоне стресса, повторилось вновь плюс слабость и онемение в стопе. Ольга обратилась к хирургу, тот выписал мази и таблетки от остеохондроза. Но пугающие ситуации повторялись. Год Ольга выясняла, что с ней. Но диагноз поставили только после МРТ головного мозга.

Рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Рассеянный склероз не имеет отношения ни к старческому склерозу, ни к рассеянности внимания. Провоцируют сбой в иммунной системе предположительно хронический стресс, вирусные инфекции, генетические факторы, но доподлинно причина пока не известна.

И треснул мир

Ольга нашла информацию о своей болезни и похолодела от ужаса – впереди полная неподвижность. Решила: не у неё. Это была фаза отрицания, которую проходят все больные, прежде чем примут диагноз. Близкие повели себя не­адекватно: мама обвиняла, подруга отдалилась. Отношения с мужем испортились: он запрещал ей ходить в бассейн, встречаться с друзьями, упрекал, что она теперь не как все. В итоге – развод. Работы не стало – компания, где она была экономистом, сократила штат. Спасает подработка на компьютере и пенсия по инвалидности.

У рассеянного склероза несколько форм. Первично-прогрессирующая – самая агрессивная, ремиттирующая – самая лёгкая. У Ольги – наиболее распространённая, вторично-прогрессирующая. Её характеризуют периоды обострений и ремиссий – утраченные функции восстанавливаются, но не в полном объёме. Течение болезни напоминает спуск с горы, состояние ухудшается не резко, а постепенно. Сегодня ходьба даётся с трудом – ноги будто вязнут в глине. Лестница или бордюр – серьёзные препятствия, внезапно может нарушиться равновесие.

Лекарства от рассеянного склероза пока нет. Есть препараты, тормозящие и останавливающие его развитие – ПИТРС (препараты, изменяющие течение рассеянного склероза). Первые годы болезни Ольга их принимала, но эффекта не было. Сейчас только поддерживающая терапия (массаж, витамины D3, группы В, антиоксиданты). Это благотворно действует на нейроны, но не лечит.

То есть по сути никакого лечения наша героиня на сегодня не принимает. Однако в прошлом году был зарегистрирован единственный препарат, помогающий при её форме болезни (ВПРС), но Ольга его пока не получила.

Теория малых дел

«Очень важен психологический настрой, – говорит Ольга. – У пессимистов болезнь течёт хуже». Последние два года она работает волонтёром – помогает незрячим, престарелым, людям, борющимся с зависимостями. «У каждого – своя драма, я слушаю, делюсь опытом, и это учит нас ценить жизнь, – говорит Ольга. – Незрячие люди позитивные: у них есть цели, планы. Я беру с них пример. У людей, преодолевающих зависимости, учусь жить сегодняшним днём. Я не загадываю, как буду ходить через полгода, а стараюсь полноценно проживать каждый день, делая что-то нужное другим. У меня вторая жизнь. В первой были муж, работа – всё как у всех. Сейчас ничего нет, и я лучше узнала себя. Мечтаю иметь собаку, жить в своём доме, путешествовать. Сидя в коляске это сложно. Я читала книгу одного незрячего человека, объехавшего много стран. Ему удалось! Может, и мне удастся?

Комментарий специалиста

Вовремя и без пропусков

Ян Власов, врач-невролог, доктор медицинских наук:

– Ещё 10 лет назад рассеянный склероз считался приговором. Сегодня зарегистрировано более двух десятков препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза (ПИТРС). Если пациенты получают лекарства вовремя и применяют без пропусков, то лечение позволяет им жить нормальной жизнью. Но, чтобы терапия была эффективна, важно вовремя диагностировать «болезнь с тысячью лиц». Есть шкала для назначения ПИТРС. Лекарства действуют, если по шкале набрано 6–7 баллов, потом они бесполезны.

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Стоп-стресс. 10 способов быстро успокоиться

Способов справиться со стрессом или вообще не входить в это деструктивное состояние довольно много. Вам в помощь несколько действительно работающих техник.

Поиграйте. В любую игру на смартфоне или в компьютере, соберите пазл или разгадайте судоку. Иногда это вредно, а сейчас полезно. Игра заставит вас сконцентрироваться и отвлечёт мозг от бесконечного разбора неприятной ситуации. Подышите. Замедлите дыхание, как будто собираетесь нырнуть. Повторите это упражнение 5–7 раз. Положительный эффект вас удивит – через 10 минут вы будете совершенно спокойны. Доделайте что-нибудь. Любое завершённое дело поднимает настроение и снижает уровень стресса. А ведь незавершённых дел у нас горы – выбирайте и финализируйте. Прогуляйтесь. Энергично, под музыку в наушниках или под собственное пение. Достаточно несколько раз обойти дом или офис, и ваше настроение изменится. Лучше, конечно, гулять или заниматься спортом регулярно: физические нагрузки снижают уровень стресса. Опишите событие. Как говорится, бумага всё стерпит, и ваш стресс тоже. Выплесните негативные эмоции на бумагу, только запишите всё ручкой, а не с помощью клавиатуры. С каждой строчкой вам будет становиться легче. Понюхайте лимон. За 15 минут такой ароматерапии нормализуются сердцебиение и давление, уровень стресса снизится автоматически. Войдите в состояние потока. Начните решать какую-то сложную задачу, только одну, а не сто одновременно. Погрузитесь в неё хотя бы на час, и сами не заметите, как выйдете из стрессового состояния. Уйдите со сцены. Представьте, что вы не главный герой неприятной ситуации, а всего лишь зритель. Всё покажется менее важным и неразрешимым. Поблагодарите. Кого? Всё равно – например соседа, который подождал вас в лифте с утра, или… хорошую погоду. Когда вы испытываете благодарность, ваши эмоции переключаются с негативных на позитивные. Вы улыбаетесь – стресс отступает. Посмейтесь. Просто так, без причины. Вспомните какой-нибудь забавный эпизод и смейтесь. Можно пересказать его родным или коллегам и посмеяться вместе. Только искренне, от души. 5 минут – и стресс как рукой сняло.

Комментарий

Меняем «минус» на «плюс»

Мария Ставцева, психолог, терапевт:

– Вы уверены, что вся ваша жизнь – сплошной стресс? Ничего подобного. Всё зависит от того, под каким углом смотреть на происходящее вокруг. Мы привыкли раздражаться по мелочам, а на самом деле мелочи могут быть поводом для небольших повседневных радостей.

Можно разнервничаться, наступив в весеннюю лужу, а можно вспомнить, как в детстве было весело шлёпать по первым ручейкам, и засмеяться. Событие одно и то же, но вы поменяли «минус» на «плюс». Такое осознанное поведение можно назвать одним из способов управления стрессом.

Есть и другие возможности «укротить» стресс, не дать ему заполнить вашу жизнь целиком. Прекрасно работают дыхательные упражнения, ароматерапия, помогает чтение книг – лучше стихов.