“Болеют в основном дети”: ковид-отделение больницы в Комрате заполнено

0

Ковид-отделение в Комратской районной больнице открыли менее трех недель назад. На сегодняшний день, все койки заняты пациентами с коронавирусом.

Особенностью нового штамма коронавируса стало его распространение преимущественно среди детей, в отличие от предыдущих волн, которые затрагивали в основном представителей старшего поколения, рассказала менеджер комратской больницы Нина Райлян, передает gagauzinfo.md.

– Тенденция во время текущей волны такова, что болеют в основном дети, большей частью. Причем дети от нуля до десяти лет. Такова статистика. Взрослые болеют пенсионного возраста, – сказала Нина Райлян.

По словам врача, крайне тяжелых пациентов нет. Медик отметила, что тяжелое протекание болезни встречается, но значительно реже.

– Может быть, это связано с тем, что есть все-таки иммунная прослойка. Даже у людей, которые вакцинировались и переболели, у них все-таки имеется какой-то иммунный ответ в организме, – сказала врач.

Глава районной больницы заявила, что средства индивидуальной защиты и медикаменты имеются в достаточном количестве. А также, что при необходимости, в отделении будут добавлены дополнительные койки. Нина Райлян призвала жителей соблюдать защитные меры.

– Обязательно носить маску в помещении, где находится даже два человека. Соблюдать дистанцию. Обязательно мыть руки с мылом. Избегать, по возможности, мест скопления людей. Соблюдать личную гигиену. Но основное, стопроцентное средство защиты – это вакцинация, – добавила Нина Райлян.

Напомним, с 19 июля в Комратской районной больнице вновь открылось ковид-отделение на 36 коек. Такое решение было принято в связи с возобновившимся ростом числа случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.