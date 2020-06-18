Более восьми десятков аварий произошло в Кишинёве за последние двое суток

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За последние 48 часов сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва зарегистрировали 85 дорожно-транспортных происшествий. В 79 ДТП были повреждены транспортные средства, а в 6 авариях пострадали 8 человек.

Во всех случаях были составлены протоколы. Виновникам ДТП были выписаны штрафы в размере от 900 до 1 500 леев с применением штрафных пунктов.

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