Более тысячи детей отдохнули в дневных лагерях столицы

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Около 1 000 детей из столицы отдохнули этим летом в дневных лагерях, организованных на базе начальных и средних учебных заведений с 7 по 25 июня. Второй этап пройдёт с 28 июня по 16 июля, когда профильные лагеря посетят 1 070 детей.

По данным столичной примарии, в этом летнем сезоне отдых школьников из Кишинёва был организован только на базе дневных лагерей с загруженностью на 50%, пишет moldpres.md.

На летний сезон муниципальные власти организовали 8 спортивных лагерей, 13 профессиональных лагерей на базе внешкольных учреждений, 12 с дневным пребыванием на базе начальных и средних учебных заведений I и II циклов. На организацию этих мероприятий из городского бюджета было выделено 2,05 млн леев.

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