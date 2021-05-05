Более трёх тысяч полицейских следили за порядком в пасхальные праздники (ВИДЕО)

0

С 1 по 3 мая около трёх тысяч сотрудников полиции, карабинеров и студентов Академии «Штефан чел Маре» МВД поддерживали общественный порядок и безопасность вблизи церквей и в местах большого скопления людей.

За отчётный период полиция отреагировала на 2 888 вызовов, пишет moldpres.md. Чаще всего поступали сообщения о конфликтных ситуациях, насилии в семье, дорожно-транспортных происшествиях и нарушениях спокойствия и порядка.

Также было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по 2 случаям телесных повреждений средней тяжести, 11 кражам, 4 угонам транспортных средств, 5 случаям домашнего насилия, и 3 дела о хулиганстве.

Патрульные группы дежурили и на трассах страны. В результате были составлены 67 протоколов по факту управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полиция выявила 136 случаев нарушений мер защиты общественного здоровья (слишком большое количество людей в церквях и т.д.).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.