Более сотни нарушителей закона задержали в столице (ВИДЕО)

Более сотни нарушителей закона задержали в столице (ВИДЕО)

С 25 июня по 9 июля экипажи Батальона патрулирования и оперативного реагирования Управления полиции муниципия Кишинёв отреагировали на 5 911 жалоб жителей столицы.

За указанный период было совершено 57 арестов, а общее количество задержанных составило 69 человек. Правоохранители раскрыли 6 краж, 3 грабежа, 21 случай сбыта наркотиков, 20 случаев хулиганства, один угон, а также 2 случая домашнего насилия.

Также были задержаны 26 человек, объявленных в розыск, 19 государственных должников, 26 человек, на которых имелись ориентировки. В общей сложности было задержано 122 правонарушителя.

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