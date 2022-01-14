Более сотни нарушителей задержаны в столице с начала месяца (ВИДЕО)

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С 1 по 14 января правоохранители, следящие за общественным порядком на улицах столицы, отреагировали на 2 278 обращений горожан.

За отчётный период сотрудники полиции провели 53 задержания. Правоохранители раскрыли 8 краж, 2 грабежа, 10 случаев, связанных с наркотиками, 18 случаев хулиганства, а также 11 случаев домашнего насилия.

Кроме того, были задержаны 120 человек, подозреваемых в совершении правонарушений, а также 23 гражданина, объявленных в розыск, 6 государственных должников, 11 человек, на которых были выданы ориентировки.

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