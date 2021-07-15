Более сотни нарушителей попали в фильтр дорожной полиции

Более сотни нарушителей попали в фильтр дорожной полиции

Накануне сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) организовали фильтр на Мунчештском шоссе по выявлению нарушителей ПДД.

Всего за пять часов было проверено более 250 автовладельцев. 105 из них нарушили те или иные дорожные правила. 50 водителей превысили допустимый скоростной режим, а 27 проигнорировали сигналы светофора.

Национальный инспекторат общественной безопасности регулярно проводит мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны.

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