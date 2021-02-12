Более разнообразная и здоровая еда для детей: как изменилось питание в детсадах Кишинёва

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан представил сравнительный анализ единого типового меню в детских садах Кишинёва.

Так, новое меню более разнообразное, оно соответствует возрасту ребёнка, энергетическим потребностям и необходимому количеству питательных веществ, а также учтена совместимость продуктов. Одни и те же блюда не повторяются в течение дня и в течение недели.

В питании снижено суточное количество молока, добавлены кефир и натуральный йогурт. Количество сахара и соли в рационе малышей уменьшено за счёт исключения из меню подслащенных круп, продуктов, содержащих гидрогенизированные жиры, и обработанного мяса.

На детский стол ежедневно подают свежие фрукты, а выбор свежих овощей более разнообразен (цветная капуста, брокколи, сладкий перец, помидоры, тыква, стебель сельдерея). Также дважды в неделю детям подаётся рыбное филе. В меню включено разнообразное мясо высшей категории (говядина, индейка, курица), – уточнил градоначальник.

Единое типовое меню для воспитанников дошкольных учреждений было введено 1 февраля. Это означает, что малыши во всех государственных детских садах Кишинёва получают еду одинакового качества и стоимости.

Меню было разработано рабочей группой (директора учреждений, медицинские работники, технологи общественного питания) в рамках Главного управления образования, молодёжи и спорта Муниципального совета Кишинёва и одобрено Центром общественного здоровья. Суточный рацион детей состоит из 4-х приёмов пищи, а интервал между ними не превышает 4-х часов.

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