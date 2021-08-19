Более полусотни сигарет спрятал в потолке: на границе задержали контрабандиста

Более полусотни сигарет спрятал в потолке: на границе задержали контрабандиста

Служебные собаки Джина и Дона помогли пограничникам пресечь незаконную попытку вывоза из страны более 54 тысяч незадекларированных сигарет. Товар был спрятан в тайнике, обустроенном в крыше автобуса, который  направлялся в Италию. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент был зарегистрирован накануне на КПП Кагул. Во время проверки автобуса служебные собаки, которые обучены находить табачные изделия, подали сигнал. Пограничники обнаружили в тайнике 54 600 сигарет разных марок. Водитель автобуса пытался незаконно ввезти табачные изделия в ЕС.

Товар был изъят, а автобус – конфискован до выяснения обстоятельств. По факту контрабанды ведётся следствие.

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