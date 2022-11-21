Более полумиллиона граждан Молдовы получают денежные переводы из-за границы

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Почти 23% населения Молдовы или около 600 тыс. человек получают денежные переводы. В среднем за год одно домохозяйство получает €3782 в виде перечислений, а один член семьи — примерно €1200.

Такие данные представила компания iData по итогам национального опроса. Исследование показало, что почти 22% граждан переводят в среднем по €1,2-2 тыс, ещё 19,5% — по €6-10 тыс. Другие 17,5% населения получают €2,4-3 тыс. По €3,5-5 тыс. получают 13% граждан. Более мелкие переводы – до €1 тыс. – приходятся на 8,6% жителей страны.

Самый популярный метод перечислений — быстрые переводы через Western Union, MoneyGram и “Золотая корона”. Им воспользовалось около 67% граждан, получающих деньги из-за границы, пишет yellowpages.md.

При этом банковскими переводами на счёт пользуются 33,7% населения. От родственников и друзей, которые возвращаются домой, деньги получают 14,8% граждан. Для отправки средств 7,2% людей используют перевод на карту, выпущенную за границей. Ещё 3,5% жителей получают средства, отправленные автомобильным транспортом.

Больше всего перечислений пришлось на Каушаны, Чимишлию, Кишинёв, Бендеры и Тирасполь. Меньше всего денежных переводов получают жители Унген, Ниспорен, Комрата, Чадыр-Лунги и Тараклии. Среднее число переводов поступает в Оргеев, а также в самые северные и южные города.

В опросе участвовали 1060 респондентов из 405 населённых пунктов. Максимальная погрешность составляет ± 2,9%.

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