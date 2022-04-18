Более полумиллиарда леев: столько составит долг “Молдовагаз” только в апреле

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По предварительным расчётам, сумма тарифных отклонений, накопленных АО “Молдовагаз” в апреле из-за разницы в стоимости закупок у ПАО “Газпром” и цене природного газа, поставляемого конечным потребителям, составит более полумиллиарда леев. Об этом в своём Телеграм-канале сообщил глава АО “Молдовагаз” Вадим Чебан.

Напомним, что с апреля РМ закупает газ по предложенной молдавской стороной формуле. В результате цена топлива выросла с 547 долларов до 1193 долларов.

В то же время с апреля государство больше не компенсирует населению рост тарифа. Граждане должны будут платить за потреблённый газ в полном объёме.

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