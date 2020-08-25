Более половины звонков в службу 112 поступают по несрочным вопросам

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Более 1,3 млн звонков поступило с начала года в адрес службы экстренной помощи. В среднем, ежесуточно регистрируют около 7 000 звонков.

По данным статистики, большинство вызовов (81,7%) принимаются операторами в первые 5 секунд. Большинство запросов, пишет echipa.md, поступает в интервале с 17:00 до 19:00.

Чаще всего гражданам требовалась помощь врачей – 73,80% от общего числа обращений. На втором месте – полиция с 23,33%. Помощь пожарных понадобилась в 2,87% случаев. Больше всего звонков зарегистрировано в Кишинёве, Бельцах и Оргееве.

На долю несрочных вызовов приходится около 59% от общего числа звонков, пишет источник. Также отмечается, что этот показатель ниже прошлогоднего почти на 5%.

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