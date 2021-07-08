Более половины жителей Молдовы готовы вакцинироваться против COVID-19

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Согласно исследованию, доверие к вакцинации в стране продолжает расти. Так, 57% опрошенных сказали, что готовы привиться против COVID-19. Стоит отметить, что по результатам опроса в марте пройти вакцинацию были согласны 41% граждан.

В то же время число респондентов, которые утверждают, что ни в коем случае не будут вакцинироваться, сократилось с 37% до 23% по сравнению с предыдущим опросом. Исследование также показало, что вакцинация пользуется большим доверием среди пожилых людей и мужчин.

20% опрошенных уже получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Самой частой причиной отказа от вакцинации является боязнь побочных эффектов (об этом заявили 68% респондентов).

Опрос проводился с 20 мая по 4 июня 2021 года. Выборка составила 1003 человека из более чем 320 населённых пунктов. Погрешность составляет ± 3%.

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