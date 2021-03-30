Более половины медработников в Молдове вакцинированы от COVID-19

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Около 52 процентов сотрудников медицинской системы страны были вакцинированы против COVID-19. Количество привитых превысило 38 тысяч, сообщает moldpres.md.

Руководство Национального агентства общественного здоровья объявило сегодня, что за четыре недели вакцинации были иммунизированы более 38 тысяч человек и зарегистрировано 870 случаев лёгких побочных эффектов. Около 40% административных территорий страны уже использовали выделенные им дозы, а остальные израсходовали более 80% запасов.

Из 50 400 доз, недавно полученных из Румынии, 14 400 уже были распределены, а 36 тысяч доз будут храниться на складах Агентства и выделяться по запросам.

Все вакцинированные лица зарегистрированы в электронном реестре прививок COVID-19, пишет источник.

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