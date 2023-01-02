Более десятка стран ввели тесты на коронавирус для приезжающих из Китая

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Всё больше государств вводят тесты на COVID-19 для путешественников из Китая, прибывающих в их страны после того, как Пекин отменил ограничения на поездки за границу, несмотря на рост числа случаев заболевания. Общее количество стран, которые потребовали у приезжающих из КНР тесты или ввели иные меры контроля, достигло на 1 января четырнадцати.

Испания, Южная Корея и Израиль ввели обязательные тесты на коронавирус для путешественников из Китая. Они присоединились к Италии, Японии, Индии, Малайзии, Тайваню, Таиланду, Австралии, Канаде и Соединённым Штатам, требующим отрицательных результатов тестов на COVID-19 для всех путешественников из материкового Китая, чтобы избежать импорта новых вариантов вируса из этой страны. Кроме того, Марокко вводит жёсткий запрет на въезд лиц любой национальности из КНР с 3 января, в аэропортах Филиппин вводится усиление контроля за лицами, прибывающими из Китая, пишет rg.ru.

С 5 января все пассажиры из Китая, Гонконга или Макао, въезжающие в США, должны будут пройти тест на COVID-19 не более чем за два дня до поездки и предоставить отрицательный результат перед посадкой на рейс. Тестирование распространяется на всех лиц двух лет и старше, включая американских граждан. Центры США по контролю и профилактике заболеваний объяснили своё решение недавним всплеском инфекций в Китае и отсутствием адекватной и прозрачной информации из Пекина, включая секвенирование генома вирусных штаммов, циркулирующих в стране.

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