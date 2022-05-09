Более десяти тысяч активистов и симпатизантов Партии «ШОР» приняли участие в марше, посвященном Дню Победы

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Более десяти тысяч активистов и симпатизантов Партии «ШОР» приняли участие сегодня, 9 мая, в марше, посвященном Дню Победы. Люди собрались на площади Великого национального собрания в Кишиневе и прошли маршем к Мемориальному комплексу «Вечность», где возложили цветы и почтили память погибших во Второй мировой войне.

Участники митинга на протяжении всего марша несли триколор, государственный флаг Республики Молдова. По словам лидера Партии «ШОР» Илана Шора, 9 мая – особый и святой день, потому что именно в этот день закончилась Вторая мировая война, унесшая жизни миллионов людей.

«9 мая – это день, когда наступил мир, а человечество снова начало радоваться. Сегодня мы празднуем победу над абсолютным злом, которая была достигнута жертвами тех, кто сражался, храбрых солдат, которые противостояли кровавому режиму Гитлера. С тех пор прошло 77 лет, но раны той огромной трагедии еще не зажили. А самый важный урок, который мы все должны усвоить, это то, что нет ничего важнее мира!», написал Илан Шор на своей странице в Facebook.

Сегодня же в сквере Кафедрального собора в центре столицы более 150 детей запустят в небо голубей. Мероприятие, которое состоится в 12:30, организовано фракцией Партии «ШОР» в парламенте Республики Молдова в контексте Дня Победы.

По словам депутатов фракции Партии «ШОР», мероприятие призвано передать месседж мира и консолидации Республике Молдова.

«Мы хотим запустить в небо голубей, которые, как мы все знаем, являются символом мира, и помолиться, чтобы они принесли мир на нашу землю, защитили нас от войны, смертей, разрушений и бедности», говорится в сообщении депутатов фракции Партии «ШОР».

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