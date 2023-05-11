Более 90% зерновых и масличных культур Молдова импортирует из Украины

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С июля 2022 года по апрель этого года Молдова импортировала 585,3 тыс. тонн зерновых и масличных культур, в основном через свободные экономические зоны. Такие данные опубликовал эксперт Юрий Рижа. По его словам, более 90% ввозимых зерновых и масличных культур приходится на Украину.

Основной импортируемой сельскохозяйственной культурой стала кукуруза. Её объем составил почти 90 тыс. тонн по средней цене 4,3 лея за кг. Доля Украины в этом импорте достигла 99,5%. В этот период Молдова импортировала ещё 5,4 тыс. тонн семенной кукурузы по цене 30,2 лея за кг. Тут доля соседней страны составила всего 24,3%, передаёт yellowpages.md.

Второе место в импорте заняли соевые бобы — 52,9 тыс. тонн. Из них 99,4% было завезено из Украины по 8,4 лея за кг.

Далее идут семена подсолнечника. Их объём составил 37,2 тыс. тонн (по средней цене 12,5 лея за кг), из которых 35,3 тыс. тонн или 95% от общёго объема — из Украины. Импорт оттуда обошёлся в 12,1 лея за кг.

Молдова также импортировала 30,1 тыс. тонн пшеницы. На соседнюю страну пришлось 98% поставок по 4,4 лея за кг.

За тот же период из Украины закупили ещё 17 тыс. тонн ячменя и около 11,1 тыс. тонн рапса.

2 мая Еврокомиссия приняла временные меры, которые касаются импорта украинской пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника. Молдавские фермеры 10 мая призвали правительство утвердить до конца недели запрет на импорт зерновых и масличных культур из Украины, присоединившись таким образом к европейским мерам. В свою очередь украинцы пригрозили Молдове, что в ответ введут запрет на импорт любой молдавской продукции.

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