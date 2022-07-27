Более 800 молодых людей будут призваны в Национальную армию

Более 800 молодых людей будут призваны в Национальную армию

С 25 по 28 июля 830 новобранцев будут призваны в Национальную армию для прохождения воинской службы в установленные сроки.

– Молодые люди прошли военно-медицинскую аттестацию, проводимую специализированными комиссиями при территориальных административно-военных органах для установления годности к срочной службе, – уточнил начальник Центра управления мобилизационными ресурсами и личным составом Национальной армии, полковник Октавиан Друцэ.  

После направления в воинские части новобранцы пройдут месячный курс молодого бойца – начальной подготовки на полигонах, после чего принесут присягу на верность Родине, продолжил Друцэ.

В течение 19-20 июля в запас уволено более 800 военнослужащих, прошедших годовую воинскую службу, сообщает moldpres.md.

Призыв граждан на воинскую службу осуществляется в соответствии с Законом о подготовке граждан к защите Родины. Служба в Национальной армии длится 12 месяцев.

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