Более 800 датчиков дыма установят в домах по всей стране (ФОТО)

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Сотрудники ГИЧС продолжают кампанию, направленную на предотвращение пожаров в жилых домах. Так, в 22 населённых пунктах страны планируется установить более 800 датчиков дыма.

Кроме того, несколько недель кампании пожарным удалось проверить работу 7 661 детектора в 283 населённых пунктах. 4 782 устройства работают исправно, 405 были демонтированы, 228 неисправны, а в 2 246 приборах села аккумуляторная батарея.

ГИЧС рекомендует гражданам регулярно проверять ранее установленные датчики и вовремя менять в них батареи.

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