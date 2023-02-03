Более 80 специалистов примут участие в учениях ГИЧС

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В этом месяце Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям проведет общештабные учения с участием более 80 человек.



Пресс-секретарь ведомства Лилиана Пушкашу отметила, что будут отработаны сценарии наводнения, землетрясения и других чрезвычайных ситуаций. Ожидается, что учения пройдут в конце февраля, передаёт moldpres.md.

Один из сценариев предусматривает катастрофу чрезвычайных масштабов с отключением энергоснабжения на национальном уровне. Специалисты намерены фактически активировать механизм гражданской защиты Европейского союза, чтобы улучшить процедуры сотрудничества и координации в исключительных ситуациях между учреждениями и службами экстренной помощи.

Целью запланированных учений является определение областей улучшения на национальном, международном и оперативном уровнях процедур, а также аспектов координации поддержки со стороны принимающей страны, чтобы облегчить получение и интеграцию помощи механизма гражданской защиты Европейского союза. В мероприятиях примут участие специалисты из Австрии, Польши, Молдовы, Румынии, а также европейские эксперты в области гражданской защиты.

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