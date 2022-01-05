Более 80% сотрудников Пограничной полиции привились от COVID-19

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Более 80% сотрудников Пограничной полиции были вакцинированы от COVID-19, а 102 пограничника прошли иммунизацию третьей дозой.

Как сообщили в Пограничной полиции, с конца ноября 2021 года в учреждении ревакцинация проводится сотрудникам, которые завершили график первичной вакцинации и по особому графику. В то же время возобновилась деятельность мобильных бригад вакцинации от COVID-19. В предстоящий период они поедут в приграничные подразделения для введения вакцины желающим и вновь будут говорить пограничным полицейским о важности иммунизации для здоровья. Сегодня мобильная бригада вакцинации будет в Унгенах, а 13 января – в Кагуле.

В ведомстве уточнили: все, кто ставит прививку от COVID-19, имеют право на два оплачиваемых выходных дня за каждую дозу вакцины. В настоящее время в Пограничной полиции доступны два вида вакцины – Pfizer и Moderna, отмечает moldpres.md.

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