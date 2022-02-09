Более 8 400 вакантных рабочих мест ждут граждан Молдовы

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По данным Национального агентства занятости населения, на 8 февраля в базе агентства зарегистрировано 8 433 вакансии. Большинство работников требуется в Кишинёве – 3 822.

Для лиц с высшим и средним специальным образованием предлагается 1 210 рабочих мест. Для лиц со средним специальным образованием и неквалифицированных рабочих – 7 223 рабочих места, что составляет 86% от общего количества вакансий, пишет moldpres.md.

Для лиц с высшим образованием есть 104 вакансии в финансовой, экономической или коммерческой сфере, 253 вакансии в сфере здравоохранения, 69 в сфере образования.

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