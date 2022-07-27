Более 75% кишиневцев уплатили налог на недвижимость

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Согласно законодательству, выплаты должны были быть произведены до 30 июня текущего года.

Глава управления по сбору местных налогов и сборов Кристина Визитиу уточнила, что на данный момент собрано 162 млн леев (около 8,1 млн евро) из запланированных 215, передаёт moldpres.md.

– Деньги собираются в местный бюджет. Платёжные уведомления были разосланы 250 тыс. кишинёвцам. Граждане, не уплатившие налог до сих пор, могут сделать это в течение года, но при этом они должны будут заплатить пеню в размере 0,0301% от суммы за каждый день просрочки, – уточнила Визитиу.

Согласно решению Муниципального совета, ставка налога на жилую недвижимость установлена ​​в размере 0,185% от оценочной стоимости для целей налогообложения, которое осуществляется кадастровым органом.

Налог можно оплатить через финансовые учреждения или через услугу “Оплата налога на недвижимость с уведомлением об оплате”, доступную на странице www.mpay.gov.md.

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