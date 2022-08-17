Более 70 учебных заведений столицы пострадали от прошедшего на прошлой неделе ливня (ФОТО)

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Как сообщили в примарии Кишинёва, в результате разгула стихии 9 августа 74 образовательным учреждениям был нанесён ущерб на общую сумму более 10 миллионов леев. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта муниципия Кишинёв Андрей Павалой на оперативном заседании глав муниципальных служб.

По его словам, больше всего от ливней пострадали образовательные учреждения в секторах Чеканы и Рышкановка: 28 и 27 учебных заведений соответственно. На Ботанике ущерб зарегистрирован в 12 учреждениях, на Буюканах – в 6. В секторе Центр пострадало одно учреждение. На территориях были повалены деревья, повреждены крыши и оконные блоки, павильоны и пр.

Павалой добавил, что большая часть работ по уборке поваленных деревьев завершена. Оставшиеся санитарные работы находятся на стадии завершения.

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