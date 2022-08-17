Более 70 учебных заведений столицы пострадали от прошедшего на прошлой неделе ливня (ФОТО)

Более 70 учебных заведений столицы пострадали от прошедшего на прошлой неделе ливня (ФОТО)

Как сообщили в примарии Кишинёва, в результате разгула стихии 9 августа 74 образовательным учреждениям был нанесён ущерб на общую сумму более 10 миллионов леев. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта муниципия Кишинёв Андрей Павалой на оперативном заседании глав муниципальных служб.

По его словам, больше всего от ливней пострадали образовательные учреждения в секторах Чеканы и Рышкановка: 28 и 27 учебных заведений соответственно. На Ботанике ущерб зарегистрирован в 12 учреждениях, на Буюканах – в 6. В секторе Центр пострадало одно учреждение. На территориях были повалены деревья, повреждены крыши и оконные блоки, павильоны и пр.

Павалой добавил, что большая часть работ по уборке поваленных деревьев завершена. Оставшиеся санитарные работы находятся на стадии завершения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md