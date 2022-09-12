Более 70 молодых специалистов приняты на работу в учебные заведения Кишинёва

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На работу в учебные заведения столицы приняли более 70 молодых специалистов. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой на оперативном заседании глав муниципальных служб.

Как рассказал чиновник, управление запросило 509 специалистов. В соответствии с этой просьбой Министерство образования и исследований направило на работу в столичные образовательные учреждения 223 молодых человека, передаёт moldpres.md.

Андрей Павалой также сообщил, что в дошкольных образовательных учреждениях муниципия в настоящее время внедряется типовое для летне-осеннего сезона меню.

– В конце августа мы выступили с предложением об увеличении суммы на питание в учреждениях дошкольного образования, адресованным в том числе правительству, а также Минобразования и Минфину. В настоящее время сумма в 34,5 лея, предусмотренная на ежедневное меню детей в детских садах, не в полной мере обеспечивает то, что необходимо для сбалансированного и правильного детского питания, – отметил он.

В 2022-2023 учебном году в муниципии Кишинёв действуют 150 государственных и частных учебных заведений, в которых обучаются 99 220 школьников. Из них 40 936 учатся в начальных классах, 43 651 – в гимназических (V-IX классы) и 14 633 – в лицейских (X-XII) классах.

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