Более 7 тысяч студентов поступили в вузы на бюджетные места

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В Молдове завершилась основная сессия приема в высшие учебные заведения.

По данным Министерства образования и исследований, по итогам основной сессии приема 2021 г., таблица предварительных результатов выглядит следующим образом: I цикл – 4 170 студентов (83%) были зачислены на места с бюджетным финансированием, а 840 бюджетных мест остались вакантными; II цикл – 2 944 магистранта (96%) зачислены на места с бюджетным финансированием, 137 бюджетных мест остались вакантными, передаёт moldpres.md.

– Университет медицины и фармакологии имени Николае Тестемицану, Государственный университет физического воспитания и спорта, Полицейская академия «Штефан чел Маре» и Академия государственного управления на основной сессии полностью выполнили государственный заказ, – отмечает ведомствто.

Также на этой приемной сессии наиболее востребованными специальностями и областями обучения остаются: право, бизнес и управление, финансы, дизайн, информационные и коммуникационные технологии, медицина, стоматология. В то же время большая часть бюджетных мест, которые остались непокрытыми, приходится на области точных наук, физических наук, экологии, педагогических наук, инженерии, сельскохозяйственных наук.

В то же время молодые люди, не успевшие поступить в высшие учебные заведения, могут сделать это на дополнительном приёме, который проходит в период с 16 по 26 августа 2021 года.

– На этой сессии предлагается более 300 бюджетных мест в областях педагогических и физических наук, наук об окружающей среде в следующих высших учебных заведениях: Государственный университет Молдовы, Государственный педагогический университет «Ион Крянгэ», Государственный университет «Алеку Руссо» (Бельцы), Государственный университет «Б.П. Хаждэу» (Кагул), Тараклийский государственный университет, Тираспольский государственный университет, Комратский государственный университет. Также на дополнительную сессию предлагается около 200 вакансий в области инженерии и технологий производства и обработки в Техническом университете Молдовы, Государственном университете «Алеку Руссо» (Бельц), Государственный университет им. Б.П. Хаждэу (Кагул)” – указывает министерство образования.

В то же время в Государственном аграрном университете Молдовы на дополнительной сессии предлагается около 100 бюджетных мест по специальностям «Сельскохозяйственные науки, лесоводство, экология, архитектура и строительство».

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